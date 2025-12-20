Zecorner Kayserispor maçının ardından

Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, - SÜPER Lig'in 17'nci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında ağırladığı Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic ve Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, alınan 1 puanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Djalovic, "Öncelikli olarak Konyaspor'u tebrik etmek istiyorum. Ciddi anlamda savaştılar. Çok iyi mücadele ettiler bu maçta. Ama bence Kayserispor bugün sahada daha iyi olan taraftı, daha iyi olan takımdı. Takımın bugün her top için mücadele etti. Çok fazla elinden gelen elinden geleni ortaya koydu. Birçok fırsat yakaladık oyunun içerisinde ama bunları değerlendiremedik. Futbol böyle bir oyun. Siz atamazsanız rakibiniz atar. Keza rakibimiz de golü buldu. 1-0 öne geçtiler. Ama sonrasında biz pes etmedik. 93'üncü dakikada beraberlik golünü yakaladık. Oyuncularım ciddi anlamda ortaya karakter koydular. Dolayısıyla bu alınan bir puan bu anlamda bizi mutlu etti" dedi.

ÇAĞDAŞ ATAN: YEDİĞİMİZ GOL KAYBETTİRMİŞ GİBİ HİSSETTİRDİ

Son dakikada yedikleri gol nedeniyle çok üzgün olduklarını belirten Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "İlk yarı bence doğru oynamadık. Çok topa sahip olmuş gibi gözüküyorduk ama Kayserispor bu ligin en iyi geçiş yapan takımlarından biri. Gollerinin de zaten yüzde 52'sini geçişlerden ve kontra ataklardan bulmuşlar. Topa sahip olmuş gibi gözükürken, ikinci yarıda çok daha doğru oynamaya başladık. Zaten bir 15 dakika rakibi kapattık. Pozisyonlar bulmaya başladık. Rakibin ceza sahasına oyuncu ve çokça girişler yapmaya başladık ve sonunda istediğimiz Bjorlo'nun asistiyle golü bulduk. Çalıştığımız, planladığımız bir goldü aslında. Ondan sonrasında kötü olan oynamayı bıraktık. Oyuncu değişiklikleri, sakatlıklar, yorgunluklar bazı oyuncular artık oyunda kalamadılar. Sonra biraz sahada defansif kaldık açıkçası. Maalesef topu içeriye atamadık ve maçı öldüremedik. Bugün son dakika yediğimiz gol gerçekten inanılmaz acı verici oldu bizim için. Çok canımızı acıttı. Son dakikada yediğimiz gol bize tabii ki de kaybettirmiş gibi hissettirdi. Çok çalışıyoruz bunu söyleyebilirim. Oyuncularım da çok çalışıyorlar. O yüzden bir şikayette bulunamam. Ama bu maçı tecrübemizle sahada olan oyuncularla çok rahat bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Çok kolay ve ucuz bir gol yedik son saniyede. Ayağa kalkmak zorundayız, kalkacağız. Bunun için çalışacağız, savaşacağız, dik duracağız. Salı günü bir kupa maçımız var içeride. Oradan bir başlangıç yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Devre arasında, aramıza katılabilirse yeni oyuncular katılacak ve daha güçlü bir Konyaspor izleteceğiz" diye konuştu.