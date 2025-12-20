Haberler

Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, Kayserispor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Konyaspor'un golünü Umut Nayir atarken, Kayserispor'un eşitliği sağlayan golü Onugkha'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada gelişen Kayserispor atağında Mane'nin penaltı noktası önünden vuruşunda savunma araya girdi. Ceza sahası sol çaprazına seken topu alan Cardoso'nun arka direğe ortasında Onugkha, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderemedi.

63. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahası sol çaprazına gönderilen topu iyi kontrol eden Bjorlo, pasını Umut'a aktardı. Umut'un penaltı noktasının solundan bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

67. dakikada Opoku'nun ceza sahası içi sağ çaprazından çizgiye inerek ortasında arka direkte bulunan Furkan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.

90+3. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Taha'nın indirdiği topu ceza sahası içinde alan Onugkha'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı (Calusic dk. 85), Guilherme, Jo Jin-Ho (Jevtovic dk. 79), Bardhi (Melih İbrahimoğlu dk. 72), Pedrinho (Melih Bostan dk. 85), Bjorlo, Muleka (Utku Eriş dk. 85), Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı, Stefanescu, İsmail Esat Buğa, Kaan Akyazı

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Kayserispor: Bilal Bayazit, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp (Tuci dk. 74), Benes, Mane (Talha Sarıarslan dk. 79), Mendes, Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Deniz Dönmezer, Mehmet Eray Özbek, Dorukhan Toköz, Mustafa Tarık Obut, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Arda Kaya

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Goller: Umut Nayir (dk. 63) (Konyaspor), Onugkha (dk.90+3) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Andzouana, Bjorlo, Uğurcan Yazğılı (Konyaspor), Mendes (Kayserispor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
