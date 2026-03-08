Haberler

Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçta tartışmalı pozisyonlar ve iptal edilen penaltılar öne çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

72. dakikada Bardhi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde Uğurcan'ın kafa pasında Jevtovic topu ağlarla buluşurdu ancak hakem Ümit Öztürk faul gerekçesiyle golü iptal etti.

83. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Tunahan'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Enis Bardhi'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+3. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde top Becao'nun eline çarparken, hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından penaltı iptal edildi.

Hakemler: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Hüseyin Aylak

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ (Nagalo dk. 40), Arif Boşluk (Yasir Subaşı dk. 69), Berkan Kutlu (Jevtovic dk. 69), Bjorlo (Enis Bardhi dk. 46), Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Tunahan Taşçı dk. 69), Olaigbe, Muleka

Yedekler: Deniz Ertaş, Gonçalves, Bazoer, Jo Jin-Ho, Svendsen

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Opoku, Frimpong (Ali Yavuz Kol dk. 76), Baldursson, İrfan Can Kahveci, Diabate, Benedyczak (Cafu dk. 70), Ben Ouanes, Gueye (Cenk Tosun dk. 86)

Yedekler: Ali Yanar, Arous, Eyüp Aydın, Burak Gültekin, Yusuf Barası, Allevinah, Taylan Utku Aydın

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Muleka (dk. 17) (Konyaspor), Benedyczak (dk. 31 pen.) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Becao, Opoku, Emre Belözoğlu (Teknik Direktör), Cenk Tosun (Kasımpaşa), Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Arif Boşluk, Olaigbe, Nagalo, İlhan Palut (Teknik Direktör) (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

