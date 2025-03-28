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Konyaspor ve Gaziantep FK'nın Golsüz İlk Yarı Mücadelesi

Konyaspor ve Gaziantep FK'nın Golsüz İlk Yarı Mücadelesi
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yi ağırladı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İki takım da önemli fırsatlar yakaladı ancak gol atamadı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Burak topun sahibi oldu.

15. dakikada ceza yayı üzerinde Pedrinho'nun pasında topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı.

18. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Melih İbrahimoğlu ceza sahası sol çaprazında topu aldı. Melih'in sert şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Esat Sancaktar, Mert Bulut

Konyaspor: Deniz Ertaş, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Pedrinho, Melih İbrahimoğlu, Aleksic, Yusuf Erdoğan, Kramer

Yedekler: Ahmet Daş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Prip, Calusic, Abdurrahman Üresin, Umut Nayir, Keyta, Oğulcan Ülgün, Bjorlo

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gaziantep FK: Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ, Anel Husic, Deian Sorescu, Quentin Daubin, Badou Ndiaye, Christopher Lungoyi, Kacper Kozlowski, Maxim, David Okereke

Yedekler: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Halil Dervişoğlu, Semih Güler, Kodro, Boateng, Ogün Özçicek, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sarı kartlar: Guilherme, Aleksic (Konyaspor), Daubin (Gaziantep FK) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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