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Konyaspor'un Yeni Transfiri Morten Bjorlo Yola Çıktı

Konyaspor'un Yeni Transfiri Morten Bjorlo Yola Çıktı
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Konyaspor, Norveçli orta saha oyuncusu Morten Bjorlo ile anlaşma sağladı. Bjorlo, sözleşme imzalamak için Konya'ya doğru yola çıktığını duyurdu.

Konyaspor'un yeni transferi Morten Bjorlo, Norveç'ten yola çıktı.

Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede yeşil-beyazlılar Norveçli orta saha oyuncusu Morten Bjorlo ile anlaşma sağladı. Sözleşme imzalamak için Konya'ya doğru yola çıkan Bjorlo paylaştığı videoda, "Merhaba büyük Konyaspor ailesi, sizler için geliyorum. En büyük Konyaspor" ifadelerini kullandı.

Morten Bjorlo'nun gece saatlerinde Konya'da olması bekleniyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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