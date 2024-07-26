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Konyaspor, Umut Nayir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Konyaspor, transfer çalışmaları kapsamında forvet oyuncusu Umut Nayir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Slovenya'da yapılan imza töreninde futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da hazır bulundu. Umut Nayir'e başarılar diliyoruz.

Konyaspor, forvet oyuncusu Umut Nayir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede forvet oyuncusu Umut Nayir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Slovenya'da kamp yapılan otelde yapılan imza töreninde, futbol şube sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Umut Nayir'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Umut, yeşil-beyazlı takımda 22 numaralı formayı terletecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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