Konyaspor, Umut Nayir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Konyaspor, forvet oyuncusu Umut Nayir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede forvet oyuncusu Umut Nayir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Slovenya'da kamp yapılan otelde yapılan imza töreninde, futbol şube sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Umut Nayir'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Umut, yeşil-beyazlı takımda 22 numaralı formayı terletecek. - KONYA