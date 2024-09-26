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Konyaspor, Trabzonspor Maçına Çıkıyor

Konyaspor, Trabzonspor Maçına Çıkıyor
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Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Trabzonspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, zor bir maçın kendilerini beklediğini belirtti. Hamidou Keyta ise 3 puan hedeflediklerini ifade etti.

- Ali Çamdalı: Zor bir maç bizi bekliyor"

Hamidou Keyta:

"İnşallah 3 puanla dönen taraf biz oluruz"

Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

KONYA - Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, "Önümüzde çok önemli bir Trabzon maçı var. Çok güçlü bir takıma karşı ve yeni bir teknik direktör olan Şenol Hoca'ya karşı zor bir maç bizi bekliyor" dedi.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken 5'e 2 ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, "Önümüzde çok önemli bir Trabzon maçı var. Çok güçlü bir takıma karşı ve yeni bir teknik direktör olan Şenol Hoca'ya karşı zor bir maç bizi bekliyor. Trabzonspor bu maçı çıkış maçı olarak görüyor. Yani bizim de aslında baktığınızda deplasman karnemiz fena gibi görünmüyor. Bodrumspor maçını yol kazası olarak varsayabilirsek 3 maçta alınan 2 galibiyet var. Bu taraftan bizim için olumlu gibi görünüyor ama dediğim gibi Trabzonspor da çıkış maçı olarak görüyor. En iyi şekilde hazırlanıp hem güçlü yanlarını hem zayıf yanlarını analiz edip futbolcu arkadaşlara aktarmaya çalışıyoruz. Umarım oradan da boş dönmeyip Eyüpspor maçıyla da iç saha şanssızlığımızı kırar, yolumuza devam ederiz inşallah" şeklinde konuştu.

Yeşil-beyazlı ekibe transfer döneminin son günlerinde katılan Hamidou Keyta ise, "Trabzonspor hazırlıklarımız devam ediyor. Az önce yaptığımız video analizinden sonra şu anda idmanımızı yapacağız. İnşallah 3 puanla dönen taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM TAHA TAŞ - Spor

Trabzonspor Antrenman Konyaspor Trabzon Futbol Konya Yaşam Spor

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