Haberler

Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor, 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Trabzonspor’u konuk edeceği Süper Lig 5. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor, 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Trabzonspor'u konuk edeceği Süper Lig 5. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla yapılan ısınma ve pas çalışması ile başladı. Antrenman, turnuva maçları ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi sonuçlandı! İşte kazanan isim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yanan eve annesi için koştu! Dakikalar sonra yaşananlar yürekleri dağladı

Tüyler diken diken! Öldü sandığı oğlunu karşısında görünce...
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi

İki şehirde alarm! Yüzlerce kişi kaçıyor, elektrikler bile kesildi
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor
THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu

THY'de ilklere imza atmıştı! Emekli oldu

Böcek davasında bavul dolusu para detayı! Kuyumcu çalışanları tek tek anlattı

Böcek davasında bavul dolusu para detayı
Eşine Türk kahvesi jesti yapan damat, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı

Eşinin getirdiği kahveyi yudumladı, verdiği cevapla şoke etti