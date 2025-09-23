Konyaspor Teknik Direktörü Uçar: 'Gelişmekte Olan Bir Takımız'

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, her deplasmanda ve iç sahada kendi oyunlarını oynadıklarını ifade ederek, "Biz gelişmekte olan bir takımız, oyunu geliştiriyoruz. Zamanla herkese göstereceğiz, böyle maçları da kazanacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-1'lik skorla yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Maçtan önce amacımız kendi oyunumuzu ortaya koyarak kazanmaktı. Galatasaray deplasmanı ülkenin en zor deplasmanlarından biri. Oyun gücü yüksek olan bir takım. Galatasaray deplasmanından puan almanız için bireysel hatayı minimuma indirmeniz gerekiyor. Bugün baskı gören, sahasından çıkamayan, Galatasaray'ın hükmettiği, sadece geçişi kovaladığımız bir maç değil, büyük bir bölünü kontrol ettiğimiz, 3. bölgeye geldiğimizde birçok sebepten sonlandıramadığımız bir oyun oldu. Öz güvenli başladığımız maçta ilk 22 dakika oyun kontrolü bizdeydi. Muleka ile kaçırdığımız yüzde 100 pozisyonun devamında bireysel hatanın faturasını ağır ödedik, 1-0 geriye düştük. O gol olan pozisyon Galatasaray'ın ilk şutuydu. Sonrasında Muleka ile pozisyon üretmeye çalıştık. Devreye 1-0 girmeyi planlıyorduk maalesef bu sefer ön alan baskısı yaptığımız bölümde bireysel hatayla 2-0 ile devreye girmemize sebep verdi. İkinci yarıya öz güvenli başladık. Taç pozisyonunda iyi savunamadık, 3-0 geriye düştük. Sonrasında oyunda kalmaya çalıştık. O bölümde Galatasaray kalesini yokladık. Uğurcan Çakır çok iyi oynadı, tebrik ediyorum. 80'de bulduğumuz gol sonrasında birkaç pozisyonumuz oldu. Biz gelişmekte olan bir takımız, oyunu geliştiriyoruz. Her deplasmanda ve içeride kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Zamanla herkese göstereceğiz, böyle maçları da kazanacağız. Onları tebrik ediyorum, Şampiyonlar Ligi'nde de başarılar diliyorum. Belki de hemen hemen hiçbir istatistikte onlardan geri kalmadık. Alacağımız dersler var. Bireysel hatalarımızı azaltmadığımız sürece bu maçları kazanma şansımız yok. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Ben ve onların alacağı dersler var" diye konuştu.

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a karşı 5-1'lik yenilgiyi hak etmediğini söyleyen Uçar, "Galatasaray bana göre Frankfurt karşısında hak etmediği 5-1'lik yenilgi aldı. 1-0'dan 2'yi bulsa sonra farklı olacak, 1-1'den sonra o gol iptal olmasa farklı olacak. Nasıl biz belirli bölümde toparlayamadıysak onlar da toparlayamadı. Oyun hakkı bu skorla değildi. Bize karşı daha ofansif bir kadro ile çıkacağını bekliyordu. 11 oyuncunun 11'ini tahmin ettim" şeklinde konuştu.

Erteleme maçlarının hatırlatılması üzerine Recep Uçar, "Bence ritim yakalamıştık, devam etmek isterdim. Ülke olarak kulüplerin isteğiyle bazı şeylerin değişmemesi lazım. Play-off'taki ertelemeler, Avrupa'nın belirli ülkelerinde de uygulandığı için makuldür. 2. Elemede de ertelemeler yaptık. Bana göre doğru değildi, şu anda da doğru değil. O iki haftada iyi kamp dönemi geçirdik. Beşiktaş ile oynayabilsek, maçlara devam edebilsek bence daha çok puan toplayabilirdik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL