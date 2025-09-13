Haberler

Konyaspor Teknik Direktörü Uçar: "Bireysel Hatalar Mağlubiyeti Getirdi"

Konyaspor Teknik Direktörü Uçar: 'Bireysel Hatalar Mağlubiyeti Getirdi'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Teknik Direktör Recep Uçar, maç sonrasında bireysel hataların mağlubiyete neden olduğunu belirtti. Takımın Galatasaray maçı öncesi iyi hazırlanacağını söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Corendon Alanyaspor maçının ardından, "Futbolda bu kadar bireysel hata yapıyorsanız bu mağlubiyet kaçınılmaz oluyor" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Onlar çok mücadele etti, kazanmak istediler ama onların kazandığından ziyade aslında bizim kaybettiğimiz bir maç oldu. Maalesef futbolda bu kadar bireysel hata yapıyorsanız bu mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. İlk yarı genelinde istediğimiz oyunu tam manasıyla sahaya yansıtamadık. Yine bunun oluşmamasında iki pozisyon hatası vardı ama daha çok bireysel hatalar, yine bazı oyun kurumlarında desteklerin yapılamaması ama her şeye rağmen ilk yarıya baktığımızda birkaç geçiş pozisyonu verdik. Yüzde 100 pozisyon galiba bir tane verdik. Ama bizim Ndao'yla iyi oynadığımız bir pozisyon vardı. Her şeye rağmen dengeli girebilirdik ama yediğimiz golde de ciddi çalışmamız gereken pozisyon hatası yaptık" ifadelerini kullandı.

"Birbirleriyle güçlü bağları olan bir takımız"

Bu maçtan alınacak derslerin olduğunu belirten Uçar, "Maç ekibiyle beraber yarın analiz edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Biz iyi bir takımız. Birbirleriyle güçlü bağları olan bir takımız. Mağlubiyetin üstesinden ne kadar üzülsek de yarın antrenmanda birbirimizle konuşup bu sonucun üstesinden geleceğiz. Haftaya Galatasaray maçımız var. Galatasaray maçına da en iyi şekilde hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi

Tesadüfen karşılaştığı kişiye söyledikleri İmamoğlu'nun başını yaktı
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı

F-16'lar peş peşe havalandı! Rus İHA'sı bu kez o ülkede görüldü
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi

Gardını aldı! MHP lideri Bahçeli'den 'boks eldivenli' poz
Uğurcan Çakır: Benim için buruk bir galibiyet

Uğurcan Çakır: Benim için buruk bir galibiyet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Açık cezaevinden izne çıkan mahkum zeytin bahçesinde ölü bulundu

Cezaevinden izne çıktı, cansız bedeni bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.