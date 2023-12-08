Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Sivasspor maçı çok önemli

Süper Lig'in 15. haftasında oynayacakları Sivasspor müsabakasını değerlendiren Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Bizim için çok önemli bir maç. Çünkü iyi bir gidişatımız var. Bunu taçlandırmak istiyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'un konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde devam etti. Kayacık Tesisleri'nde yapılan ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas oyunuyla devam etti. Futbolcular daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmandan önce Adil Demirbağ'ın doğum günü ve 100. lig maçı nedeniyle pasta kesildi. Antrenman öncesi Teknik Direktör Hakan Keleş ile Adil Demirbağ basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Hasan Keleş: "Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Sivasspor karşısında çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Çünkü iyi bir gidişatımız var. Bunu taçlandırmak istiyoruz. Zor maç olacak çünkü Sivas deplasmanlarda özellikle iyi oynayan bir takım. 3 tane galibiyet var üçünü de deplasmanda kazandı. Onu devam ettirmek adına bizim için iyi olacağını düşünüyorum. Tabii ki yönetim ve futbolcu olarak biz elimizden geleni yapmaya, iyi hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Burada tek eksiğimiz seyircimiz. Seyircimiz de bu maçı bekliyorum çünkü onlara ihtiyacımız olacak. Sivas maçı zor olacak ama kazanan taraf biz olmak istiyoruz" diye konuştu.

Adil Demirbağ: "Sivasspor maçı yüzde 100 kazanmamış gereken bir maç"

Adil Demirbağ da doğum günü ve 100. maçına özel yapılan kutlamadan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "100. lig maçım ve doğum günümü erkenden kutladığınız için tekrardan teşekkür ederim. Sivasspor maçı yüzde 100 kazanmamız gereken bir maç. Onun için hafta içi çok iyi çalışıyoruz. Bugün de inşallah iyi bir çalışma sürdüreceğiz. Güzel bir deplasman yaşatacağız ve onlara 3 puanı bırakmayacağız. İnşallah 3 puan bizim olacak" şeklinde konuştu. - KONYA