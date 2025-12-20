Haberler

Çağdaş Atan: "Ayağa kalkmak zorundayız, kalkacağız"

Çağdaş Atan: 'Ayağa kalkmak zorundayız, kalkacağız'
Konyaspor, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Teknik Direktör Çağdaş Atan, takımın ayağa kalkması gerektiğini vurguladı ve gelecekteki hedeflerini açıkladı.

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ayağa kalkmak zorundayız, kalkacağız. Bunun için çalışacağız, savaşacağız, dik duracağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bu maçı tecrübemizle sahada olan oyuncularla çok rahat bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Çok kolay ve ucuz bir gol yedik. Ayağa kalkmak zorundayız, kalkacağız. Bunun için çalışacağız, savaşacağız, dik duracağız. Salı günü bir kupa maçımız var. Oradan bir başlangıç yapıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. Bir ara dönemi olacak. Kamp geçireceğiz. Aramıza katılabilirse yeni oyuncular katılacak ve daha güçlü bir Konyaspor izleteceğiz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor


