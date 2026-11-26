Konyaspor, Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor, hazırlıklarını tamamladı. Murat Kurum Tesisleri'nde İlhan Palut yönetimindeki antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Murat Kurum Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 5'e 2 oyunla başladı.
Çabukluk-çeviklik çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA