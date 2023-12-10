Konyaspor, Sivasspor ile Süper Lig'de karşılaşacak

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın oynayacağı maçta Sivasspor ile ligde 28. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Sivas ekibinin 10'a 8 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlılar, geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyetle 14 puan topladı ve 15. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucu 15 elde ettiği 16 puanla 13. sırada bulunuyor.

Konyaspor'un 8, Sivasspor'un 10 galibiyeti var

Konyaspor ile Sivasspor, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 27 mücadelede Konyaspor 8 kez sahadan galip ayrılırken, Sivasspor ise 10 defa rakibini mağlup etti. 9 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda her iki takım da 28 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım Konya'da 14 defa karşı karşıya geldi. Konyaspor 6 kez rakibini mağlup ederken, 3 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı, 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki mücadelelerde 22 kez gol atma başarısı gösterirken, Sivasspor 12 defa gol sevinci yaşadı.

Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak

Konyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak. Konyaspor, Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği maçlarda mağlup olmadı. Numanoğlu ile birlikte 4 maçta boy gösteren yeşil-beyazlılar, bunlardan 1 galibiyet, 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. - KONYA