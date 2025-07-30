Konyaspor, Rumen Futbolcu Marius ?tefanescu ile Anlaştı

Konyaspor, Rumen Futbolcu Marius ?tefanescu ile Anlaştı
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Konyaspor, Rumen sağ kanat oyuncusu Marius ?tefanescu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni, futbol şube sorumlusunun katılımıyla gerçekleştirildi.

KONYASPOR, Rumen futbolcu Marius ?tefanescu ile 3 yıllığına anlaştı.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'daki kampında sürdürüyor. Transfer çalışmalarına da ara vermeden devam eden Konyaspor, sağ kanat oyuncusu Marius ?tefanescu ile 3 yıllığına anlaştı. İmza töreni futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın katılımıyla kampın yapıldığı otelde gerçekleşti. Marius ?tefanescu daha önce Viitorul Cluj, Sepsi ve FC Steaua Bükreş takımlarında oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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