Konyaspor, Rumen Futbolcu Marius ?tefanescu ile Anlaştı
Konyaspor, Rumen sağ kanat oyuncusu Marius ?tefanescu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni, futbol şube sorumlusunun katılımıyla gerçekleştirildi.
KONYASPOR, Rumen futbolcu Marius ?tefanescu ile 3 yıllığına anlaştı.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'daki kampında sürdürüyor. Transfer çalışmalarına da ara vermeden devam eden Konyaspor, sağ kanat oyuncusu Marius ?tefanescu ile 3 yıllığına anlaştı. İmza töreni futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın katılımıyla kampın yapıldığı otelde gerçekleşti. Marius ?tefanescu daha önce Viitorul Cluj, Sepsi ve FC Steaua Bükreş takımlarında oynadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor