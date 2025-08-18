Konyaspor, PSV Eindhoven'ın Emir Bars ile Anlaştı

Konyaspor, PSV Eindhoven'ın Emir Bars ile Anlaştı
Konyaspor, Hollanda ekibi PSV Eindhoven alt yapısında yetişen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emir Bars ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
