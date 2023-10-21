Konyaspor, Pendikspor'u 2-1 mağlup etti
Spor Haberleri
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, Pendikspor'u 2-1 yenerek galibiyetle ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, Pendikspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sol kanatta topla buluşan Moreno'nun içeriye falsolu gönderdiği topa kimse dokunamadı. Yerden seken meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak ağlara gitti. 1-0
64. dakikada savunmadan atılan uzun pasta savunmada Calvo'nun dokunduğu top ceza sahasında Erencan'ın önünde kaldı. Kaleci Bernardoni'nin de kalesini terk ettiği pozisyonda Erencan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
68. dakikada atılan derin pasla savunma arkasına sarkan Erencan'ın sol çaprazdan ceza alanına girip çektiği şutta kaleci Bernardoni meşin yuvarlağı kornere çeldi.
70. dakikada Lusamba'nın sol kanattan kale önüne yerden gönderdiği topu Erencan müsait pozisyonda üstten dışarıya gönderdi.
78. dakikada ceza yayında topla buluşan Cikalleshi'nin pasında Oliveira ceza sahası içi sağ çaprazında müsait pozisyonda şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Erdem'in ellerinde kaldı.
89. dakikada Lusamba'nın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Diaby kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-2
Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Emrah Ünal
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Gökhan Töre dk. 69), N'Zonzi (Bruno Paz dk. 61), Prip (Oliveira dk. 69), Cicaldau (Oğulcan Ülgün dk. 61), Moreno, Cikalleshi
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Muric, Cebrail Karayel, Rak
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Serkan Asan dk. 90+3), Welinton, Berkay Sülüngöz, Sequeira, Halil Akbunar (Gökcan Kaya dk. 74), Vukovic, İbrahim Akdağ, Çekiçi (Diaby dk. 59), Ahmed Hassan (Erencan Yardımcı dk. 59), Oscar Romero (Lusamba dk. 46)
Yedekler: Burak Öğür, Görkem Bitin, Murat Akça, Rassoul, Alpaslan Öztürk
Teknik Direktör: Ivo Vieira
Goller: Moreno (dk. 49) (Konyaspor), Erencan Yardımcı (dk. 64), Diaby (dk. 89) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Halil Akbunar, Gökcan Kaya, Erdem Özgenç (Pendikspor), Ahmet Oğuz, Soner Dikmen (Konyaspor) - KONYA