Konyaspor nefes kesen maçta 3 puanın sahibi oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

NEFES KESEN MAÇTA SON GÜLEN KONYASPOR

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Alassane Ndao ve 45+2'de Jerome Opoku'nun kendi kalesine golü getirdi. RAMS Başakşehir'in tek golü 57. dakikada Eldor Shomurodov'dan geldi. Konuk ekip, 90+8'de Nuno da Costa ile bulduğu pozisyonda direği geçemedi.

İKİNCİ KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ev sahibi ekipte Enis Bardhi 65. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bardhi, kariyerinin ikinci kırmızı kartını gördü.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Konyaspor, ligde 10 puana yükseldi. RAMS Başakşehir, 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. RAMS Başakşehir ise Göztepe'ye konuk olacak.