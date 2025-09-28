Haberler

Konyaspor nefes kesen maçta 3 puanın sahibi oldu

Konyaspor nefes kesen maçta 3 puanın sahibi oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. RAMS Başakşehir'in 90+8'de Nuno da Costa ile bulduğu pozisyon direkten döndü.

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

NEFES KESEN MAÇTA SON GÜLEN KONYASPOR

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Alassane Ndao ve 45+2'de Jerome Opoku'nun kendi kalesine golü getirdi. RAMS Başakşehir'in tek golü 57. dakikada Eldor Shomurodov'dan geldi. Konuk ekip, 90+8'de Nuno da Costa ile bulduğu pozisyonda direği geçemedi.

İKİNCİ KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ev sahibi ekipte Enis Bardhi 65. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bardhi, kariyerinin ikinci kırmızı kartını gördü.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Konyaspor, ligde 10 puana yükseldi. RAMS Başakşehir, 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. RAMS Başakşehir ise Göztepe'ye konuk olacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı

Gözaltındaki Can Holding'in sahibi için karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Madrid derbisine damga vuran Arda Güler, İspanya'da manşetleri süsledi

Tüm ülke Madrid derbisine damga vuran Arda'yı konuşuyor
Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Türk edebiyatının usta ismi vefat etti! Erdoğan'dan taziye mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.