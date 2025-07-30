Konyaspor, Marius Stefanescu'yu Transfer Etti

Konyaspor, Marius Stefanescu'yu Transfer Etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, sağ kanatta görev yapan Rumen futbolcu Marius Stefanescu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni Avusturya'da gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Rumen futbolcu Marius Stefanescu'yu kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sağ kanatta görev yapan 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Avusturya'da kamp yapılan otelde gerçekleştirilen imza törenine futbolcunun yanı sıra futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın da katıldığı ifade edildi.

Ülkesinde Viitorul Cluj, Sepsi OSK formaları giyen Stefanescu, en son Steuau Bükreş takımında oynadı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
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