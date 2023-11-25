Konyaspor, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Cikalleshi ve Guilherme'nin attığı gollerle Konyaspor üç puanı aldı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Mamadou Fall'ın sağ kanattan kullandığı taç atışında topla buluşan Winck, ceza sahasına girerek şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
63. dakikada Oğulcan'ın uzun pasını sol kanatta kontrol eden Moreno'nun ortasında ceza sahası içinde Cikalleshi'nin şutunu kaleci Gianniostis çeldi. Dönen topla yeniden buluşan Cikalleshi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
66. dakikada sol kanattan ceza alanı içerisine giren Ngoy'ın ortasında penaltı noktası üzerine hareketlenen Hajradinovic'i topla buluşturdu. Hajradinovic'in şutu kale direğin yanından dışarı gitti.
75. dakikada Prip'in sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.
77. dakikada orta sahada topla buluşan Cikalleshi pasında meşin yuvarlağı alan Guilherme'nin sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruş filelere gitti. 2-0
Hakemler: Direnç Tonuslıoğlu, İbrahim Bozbey, Emir Eray Eyisoy
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazgılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Nzonzi dk. 85), Muric (Louka Prip dk. 59), Cicaldau (Calvo dk. 79), Moreno (Yasir Subaşı dk. 85), Oliveira (Cikalleshi dk. 59)
Yedekler: Deniz Ertaş, Yunus Mallı, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Niko Rak
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Kasımpaşa: Gianniostis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Duhan Aksu (Yasin Özcan dk. 26), Gökhan Gül, Aytaç Kara (Gomis dk. 67), Mamadou Fall, Hajradinovic, Ngoy (Ben Ouanes dk. 67), Nuno Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Erdem Çetinkaya, Saddiki, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Aydın, Emre Yeşilyurt,
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Cikalleshi (dk. 63), Guilherme (dk. 77) (Konyaspor)
Sarı kart: Gökhan Gül (Kasımpaşa) - KONYA