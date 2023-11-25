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Konyaspor, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Cikalleshi ve Guilherme'nin attığı gollerle Konyaspor üç puanı aldı.