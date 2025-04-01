Konyaspor, İskenderunspor'u 3-0 Geçerek Yarı Finale Yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor, sahasında İskenderunspor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Umut Nayir'in 64. dakikada attığı golle başlayan mücadelede Melih İbrahimoğlu ve Calusic de gollerle katkı sağladı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Konyaspor, sahasında İskenderunspor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada Ndao'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Umut Nayir meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
76. dakikada Pedrinho'nun ceza alanı içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Ndao'nun şutu az farkla yandan dışarı çıktı.
83. dakikada ceza alanı içinde Umut Nayir pasını ceza alanı dışında bekleyen Melih İbrahimoğlu'na aktardı. Melih'in düzgün şutunda top direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-0
90+2. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sağ köşeden kullandığı köşe vuruşunda Calusic kafayla topu filelere gönderdi. 3-0
Hakemler: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Ali Alp
Konyaspor: Deniz Ertaş, Abdurrahman Üresin, Bazoer, Calusic, Yasir Subaşı, Oğulcan Ülgün, Bjorlo (Pedrinho dk. 57), Tunahan Taşçı (Ndao dk. 28), Prip (Kaan Akyazı dk. 82), Keyta (Melih İbrahimoğlu dk. 57), Umut Nayir
Yedekler: Ahmet Daş, Adil Demirbağ, Guilherme, Utku Eriş, Melih Bostan, Kramer
Teknik Direktör: Recep Uçar
İskenderunspor: Onur Can Özdemir, Erbay Eker (Abdurrahman Kuyucu dk. 90), Kadir Turhan, Ulaş Zengin, Ahmet Biler, Turan Tuzlacık (Kerem Kurşun dk. 71), Devran Şenyurt, Mehmet Manış, Serdarcan Eralp (Erdem Can Polat dk. 82), Mohammed Khalil (Berat Yılmaz dk. 90), Muhammet Beşir
Yedekler: Arel Ekinci, Ulaş Yılmaz, Yusuf Acer, Ömer Gür, Hüseyin İçlek, Saruhan Fındıkcı
Teknik Direktör: Soner Tolungüç
Goller: Umut Nayir (dk. 64), Melih İbrahimoğlu (dk. 83), Calusic (dk. 90+2) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Serdarcan Eralp, Turan Tuzlacık, Muhammet Beşir, Mohammed Khalil (İskenderunspor), Prip, Bjorlo, Oğulcan Ülgün (Konyaspor) - KONYA