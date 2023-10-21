Konyaspor ile Pendikspor Arasında Golsüz Beraberlik
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile Pendikspor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. İki takım da gol bulmakta zorlandı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, Pendikspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Moreno'nun ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği topu kaleci Erdem çelerek gole izin vermedi.
42. dakikada Cicaldau'nun ceza yayı sol çaprazından direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erdem'de kaldı.
44. dakikada ceza sahasına gönderilen topu Pendikspor savunması uzaklaştırmaya çalışırken Cicaldau araya girdi ve bekletmeden topu ceza alanı içi sol çaprazından kaleye gönderdi. Savunmaya da çarpan topu kaleci Erdem son anda çelmeyi başardı ve meşin yuvarlak uzak direğin dibinden kornere çıktı.
Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Emrah Ünal
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Muric, Oliveira, Cebrail Karayel, Rak, Bruno Paz, Gökhan Töre, Oğulcan Ülgün
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Welinton, Berkay Sülüngöz, Sequeira, Halil Akbunar, Vukovic, İbrahim Akdağ, Çekiçi, Ahmed Hassan, Oscar Romero
Yedekler: Burak Öğür, Görkem Bitin, Murat Akça, Rassoul, Diaby, Alpaslan Öztürk, Gökcan Kaya, Serkan Asan, Lusamba, Erencan Yardımcı
Teknik Direktör: Ivo Vieira
Sarı kart: Halil Akbunar (Pendikspor) - KONYA