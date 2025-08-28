Konyaspor İkinci Başkanı: 'Güçlü Bir Kulüp Olmalıyız'

Konyaspor İkinci Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, "Şehrin takımı artık sadece saha içindeki performansı ile değil, saha dışında da bütün katmanlarıyla güçlü bir kulüp olmak zorunda" dedi.

Konyaspor'un sezona iyi başladığını ve oynadığı iki maçı da kazanarak taraftarlarını gelecek adına umutlandırdığını ifade eden Katırcı, kulübün hem sportif hem de kurumsal anlamda sağlam bir duruş göstermesi için gayret gösterdiklerini belirterek, "Konyaspor saha içinde de saha dışında da güçlü bir kulüp olmak zorunda. Bunun yolu da mali disiplin ve kurumsal yapının sağlamlığından geçiyor. Gelir gider dengesi, sponsorluk anlaşmaları ve kurumsal iş birlikleri bu açıdan büyük önem taşıyor. Kulübün ikinci başkanı olarak, özellikle mali disiplinin korunması, kaynakların verimli kullanılması ve kurumsal yapının daha da güçlendirilmesi noktasında aktif rol üstleniyorum. Amacımız günü kurtarmak değil; Konyaspor'u uzun vadeli, sürdürülebilir başarılara taşıyacak bir kulüp kimliği oluşturmak" ifadelerini kullandı.

"Altyapıdan oyuncu çıkarmayı gelenek haline getiren bir kulüp olmayı hedefliyoruz"

Celalettin Hakan Katırcı, Ömer Atiker başkanlığındaki yönetimin günlük değil, uzun vadeli ve kulübün geleceğini de düşünerek çalışmalar yaptığının altını çizerek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Yönetim olarak, kulübün sadece bugünkü ihtiyaçlarını değil, geleceğini de düşünerek hareket ediyoruz. Bunun için de altyapıyı çok çok önemsediğimizi belirterek, gereken yatırımları yapmaktan kaçınmıyoruz, kaçınmayacağız. Kimseyi suçlamak gibi bir niyetim yok, ama gerçeği de söylemekle yükümlüyüm; altyapıya gereken değeri vermiyorsan, altyapının bu şartlarda bir değer üretmesi mümkün değil. Ömer Atiker başkanımız sağ olsun, alt yapıya da, kendi insanımıza da büyük değer veriyor ve bu anlamda da önemli yatırımlar yapıyor. Konyaspor olarak her dönem altyapısından oyuncu çıkarmayı gelenek haline getiren bir kulüp olmayı hedefliyoruz."

"Konyaspor taraftarının desteği bize her zaman güç veriyor"

Taraftarların bir futbol kulübünün olmazsa olmazları olarak değerlendiren Celalettin Hakan Katırcı, "Taraftar bizim için sadece maç günlerinde tribünde olan insanlar değil; kulübün kalbi, ruhu ve en büyük gücüdür. Taraftarlık doğası gereği heyecandır, bağlanmadır, duygudur, coşkudur. Konyaspor taraftarının desteği bize her zaman güç veriyor ve onlara en büyük teşekkürlerimi sunuyorum. Onların sevgisi, sabrı ve desteği, takımımızın en büyük güvencesidir. Zorluklar ne olursa olsun, birlikte kenetlenerek her engeli aşacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımızın coşkusuyla Konyaspor her zaman daha güçlü olacak; çünkü kulüp onlara ait, biz yöneticiler ise sadece bizden önceki yönetimler gibi emanetçiyiz" diye konuştu. - KONYA