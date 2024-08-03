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Konyaspor, Hazırlık Maçlarını Tamamladı

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Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını 5 hazırlık maçıyla tamamladı. Takım, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Transfer tahtasının açılmasıyla 11 yeni oyuncuyla takviye yaptı.

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği 5 hazırlık maçı ile tamamlarken, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Konyaspor, 2024-2025 sezonunu hazırlıklarına Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde Konya'da Kayacık Tesisleri'nde başladı. Burada 1 haftalık kamp süreci geçiren yeşil-beyazlılar, 1 günlük tatilin ardından Kayseri'ye giderek Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde hazırlıklarına devam etti. Burada Hollanda ekibi Almere City FC ile hazırlık maçı da oynayan Konya ekibi, Morene, Adil Demirbağ ile Sambou'nun golleri ile 3-2 kazandı.

Slovenya'da 4 hazırlık maçı, 1 galibiyet

Kayseri'deki ikinci etap çalışmalarını tamamlayan Konyaspor, daha sonra Slovenya'ya giderek üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı. Burada 4 hazırlık maçı oynayan ve 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kalesinde de 3 gol gördü. Slovenya kampına alınmayan Kolombiyalı futbolcu Marlos Moreno ile yollarını ayıran Konyaspor, Fenerbahçe'den transfer ettiği Umut Nayir ve kaleci Yavuz Aygün'ü kampa dahil etti.

Konyaspor'a 11 futbolcu ile takviye

Konyaspor, FIFA'da bulunan 6 dosyayla ilgili tüm borçlarını ödeyerek transfer tahtasını açtı. Transfer tahtasının açılmasıyla görüşmelere hız veren yeşil-beyazlılar, şu ana kadar yaptığı 11 transferle Süper Lig'de en çok transfer yapan kulüp konumuna geldi. Her bölgeye takviye yapan Konya temsilcisi, kaleye Yavuz Aygün'ü, savunmaya Josip Calusic ile Mert Korkmaz'ı, orta sahaya Ufuk Akyol, Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Marko Jevtovic ve Melih İbrahimoğlu'nu transfer etti. Hücum için ise Tunahan Taşçı, Umut Nayir ve Melih Bostan'ı kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, sağ bek transferi için de görüşmelerini sürdürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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