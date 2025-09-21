Konyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 6. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Recep Uçar ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başlarken çabukluk koşuları ve iki grupta oynanan 8'e 3 oyun ile devam etti. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, saat 16.20'de hava yolu ile İstanbul'a gidecek. - KONYA