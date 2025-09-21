Konyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Konyaspor, Trendyol Süper Lig 6. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı öncesi antrenman yaptı. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada takım, ısınma, çabukluk koşuları ve taktik çalışmalar ile maç için hazırlandı.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig 6. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Recep Uçar ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başlarken çabukluk koşuları ve iki grupta oynanan 8'e 3 oyun ile devam etti. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip, saat 16.20'de hava yolu ile İstanbul'a gidecek. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor