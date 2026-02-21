Konyaspor-Galatasaray maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettikleri Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'da futbolcu Adil Demirbağ, verdikleri "reaksiyonun" çok önemli olduğunu söyledi.

Müsabakada 1 gol atan Demirbağ, maçın ardından MEDAŞ Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduklarını ifade eden Demirbağ, "Taraftarımızı hep üzüntüyle evlerine gönderiyorduk. İnşallah bu bizim için başlangıç olur. Bundan sonra da iç sahada ve dış sahada televizyon başında taraftarımızı mutlu edeceğiz." dedi.

Demirbağ, Konyaspor'u hak ettiği en üst seviyeye getireceklerine inandıklarını anlattı.

Bugün maç yemeğinde arkadaşlarına gol atacağını söylediğini aktaran Demirbağ, "Kazanacağımızı hissettim. Biz hafta içi artık bir yerden başlamamız gerektiğini düşünüyorduk. Galatasaray değil Real Madrid olsaydı aynı mücadeleyi ortaya koyacaktık. Verdiğimiz reaksiyon çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlı futbolculardan Deniz Türüç ise "Bundan sonra her maç bizim için yeni bir meydan okuma olacak." diye konuştu.

İyi maç çıkardıklarını dile getiren Türüç, şunları söyledi:

"Taraftara ne kadar teşekkür etsek az, bize çok iyi bir enerji verdiler. Bu bir başlangıç, Başkşehir maçında da galibiyet için sahada olacağız. Her maç taraftara ihtiyacımız var. İyi günde de kötü günde de onlara ihtiyaç duyuyoruz. İlhan hocamız bizim için bir efsane, onun samimiyeti, insanlığı her şeyi anlatıyor iyi ki bizimle. Bundan sonra her maç bizim için yeni bir meydan okuma olacak."