Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Uzatma dakikalarında penaltıdan Jevtovic'in attığı golle Konyaspor, Beşiktaş-Corendon Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Stat: Medaş Konya Büyükşehir
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Mustafa Savranlar
TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı (Dk. 91 Andzouana), Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu (Dk. 99 Svendsen), Jevtovic, Deniz Türüç (Dk. 106 Bazoer), Gonçalves (Dk. 75 Bjorlo), Bardhi (Dk 75 Olaigbe), Muleka (Dk. 65 Kramer)
Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 78 Brown), Kante, Guendouzi, Musaba (Dk. 106 Mert Müldür), İsmail Yüksek (Dk. 55 Fred), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 89 Oğuz Aydın), Cherif (Dk. 55 Talisca)
Gol: Dk. 120+2 Jevtovic (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 62 Deniz Türüç, Dk. 96 Bahadır Güngördü, Dk. 120+3 Jevtovic, Dk. 120+5 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor ) Dk. 117 Guendouzi, Dk. 120 Semedo ( Fenerbahçe )
61. dakikada Levent Mercan'ın ortasında topa gelişine vuran Talisca'nın şutu az farkla yandan dışarıya çıktı.
68. dakikada Kante'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın şutu kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.
70. dakikada Semedo'nun ortasında Skriniar'ın ceza sahasında indirdiği topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutu üstten dışarıya çıktı.
Karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümlerine geçildi.
96. dakikada Guendouzi'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Talisca'nın şutu yandan dışarıya çıktı.
98. dakikada Guendouzi'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Brown'un şutunu kaleci Bahadır Güngördü kornere çeldi.
116. dakikada Bjorlo'nun ortasında topa yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunu kaleci Ederson'un çıkardı. Pozisyonun devamında topa müdahale etmeye çalışırken Semedo'nun müdahalesiyle Kramer'in yerde kaldığı pozisyonda VAR incelemesinin ardından hakem Ozan Ergün penaltı noktasını gösterdi. 120+2. dakikada topun başına geçen Jevtovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
120+4. dakikada sol çaprazdan topla hareketlenen Guendouzi'nin ceza sahası içerisinden şutu az farkla yandan dışarıya gitti.
Karşılaşmayı 1-0 kazanan yeşil-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Konyaspor, yarı finalde Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçının galibiyle karşılaşacak.