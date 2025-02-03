Konyaspor, Fenerbahçe U19'lu Kaan Akyazı'yı Transfer Etti
Konyaspor, Fenerbahçe U19 takımında forma giyen genç orta saha oyuncusu Kaan Akyazı ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada başarı dileklerine yer verildi.
Konyaspor, Fenerbahçe U19 takımında forma giyen genç futbolcu Kaan Akyazı ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.
Konyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda yeşil-beyazlı ekip, Fenerbahçe U19 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Kaan Akyazı ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaan'a hoş geldin diyor, yeşil-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da hazır bulundu. - KONYA