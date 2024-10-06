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Konyaspor, Eyüpspor'u sahasında 2-1 yendi

Konyaspor, Eyüpspor'u sahasında 2-1 yendi
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Konyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı takım, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı bildi.

KONYASPOR'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Mücadelenin ilk devresi 0-0 sona erdi. Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, 65. dakikada Ahmed Kutucu ile öne geçti. Performansıyla A Milli Takım'a da seçilen Ahmed Kutucu, bu sezon ligdeki 3. golünü attı. Konyaspor, Eyüpspor'un golüne 72. dakikada Yusuf Erdoğan ile cevap verdi. Yeşil-beyazlıların galibiyet golü ise 90+7'de Danijel Aleksic'ten geldi.

Konyaspor, Eyüpspor'u sahasında 2-1 yendi

ALİ ÇAMDALI ATILDI

Konyaspor, karşılaşmanın 88. dakikasında Eyüpspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Erkan Özdamar, oyunu sürdürdü. Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, bu pozisyonun ardından yaptığı itirazlar sonrasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Konyaspor, Eyüpspor'u sahasında 2-1 yendi

SIRADAKİ RAKİPLERİ

2 maç sonra kazanan Konyaspor, bu sonucun ardından 11 puana yükseldi. Ligdeki ikinci mağlubiyetini alan Eyüpspor ise 12 puanda kaldı. Yeşil-beyazlılar, milli ara sonrası Beşiktaş deplasmanına gidecek. İstanbul temsilcisi Göztepe'yi konuk edecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Trendyol Süper Lig Yusuf Erdoğan Ali Camdali Arda Turan Konyaspor Eyüpspor Futbol Spor Son Dakika

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