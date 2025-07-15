Konyaspor, Erzurum'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, Erzurum'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çift antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde çeşitli çalışmalar gerçekleştiren yeşil-beyazlılar, 17 Temmuz'da Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

Yeşil-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde sabah saatlerinde ısınmayla başladıkları idmanda 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından topla oyun ve tempolu koşu ile günü tamamladı.

Konyaspor, 17 Temmuz Perşembe günü Çaykur Rizespor ile yapacağı hazırlık maçının ardından kentteki kampını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
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