Konyaspor'da Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Konyaspor'da Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulübün mevcut durumu hakkında konuştu ve dışarıdan destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Kulübün zor günlerden geçtiğini belirten Korkmaz, gelecek döneme dair önemli mesajlar verdi.

Konyaspor'da 3. Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Durumu organize edebilecek başkan ve yöneticilerimiz varsa devam etmesi taraftarıyım. Bizler de bu desteği dışarıdan vermeye hazırız" dedi.

Konyaspor'da 3. Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yapıldı. Konyaspor Stadyumu basın toplantısı salonunda düzenlenen toplantıda, tüzük gereği kulübün eski dönem başkanları, 10 yılı aşkın süredir üyelikleri devam eden genel kurulu üyeleri ve mevcut yönetim kurulu yer aldı. Yüksek Divan Kurulu Toplantısı daha önce 3 dönem kulüp başkanlığı yapan Ahmet Şan başkanlığında gerçekleşti. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan, Konyaspor'un geçtiği zor günleri hep birlikte atlatacaklarını ifade ederek, yapılacak olan olağan genel kurul öncesinden kulübe başarılar diledi.

"Bizler de bu desteği dışarıdan vermeye hazırız"

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "29 Mayıs'ta yapılacak olan genel kurul öncesinde biz yönetime geldiğimiz zaman zaten yönetimde sorunlar vardı. O gün biz bu sorumluluğu aldık. Haziran ayında bu kulübün acil ödemeleri var. Bu kulübün geleceğine dair acil ödemeleri var. Biz geldiğimiz de aynı ödemeler vardı. Bizler göreve geldiğimizde yönetim kurulu olarak para aldık ve o süreçten sonra önümüzü açtık. Şu an aynı şartlarda Konyaspor yüzleşmek zorunda. Bu şehrin bütün dinamikleri bir araya gelip, büyüklerimiz bir yol haritası çizmesi gerekiyor. Bunlar olduktan sonra durumu organize edebilecek başkan ve yöneticilerimiz varsa devam etmesi taraftarıyım. Bizler de bu desteği dışarıdan vermeye hazırız" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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