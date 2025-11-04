Haberler

Konyaspor'da Teknik Direktör Değişikliği: Recep Uçar'ın Yerine Çağdaş Atan Atandı

Güncelleme:
Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırarak Çağdaş Atan ile prensipte anlaşma sağladı. Atan'ın Çarşamba günü takımla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

TÜMOSAN Konyaspor'da Teknik Direktör Recep Uçar ile yolların ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı ekibin başına Çağdaş Atan getirildi.

Konyaspor Yönetimi iç sahada alınan üst üste mağlubiyetlerin ardından Teknik Direktör Recep Uçar ile yolları ayırma kararı aldı. Yönetim Kurulu yaptığı görüşmelerde Çağdaş Atan ile prensipte anlaştı.

Konyaspor yönetiminin yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sayın Atan'ın Salı günü akşam saatlerinde Konya'da olması beklenmektedir. Prensip anlaşmasının nihayete ermesi ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından, Çarşamba günü takımımızla ilk antrenmanına çıkması planlanmaktadır." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
