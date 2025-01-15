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Konyaspor'da Ömer Korkmaz Yeniden Başkan Seçildi

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Konyaspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda Ömer Korkmaz, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi. Korkmaz, kulübün ekonomik sürdürülebilirliği için çalışmalar yaptıklarını vurguladı ve destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Konyaspor'da, yapılan olağanüstü genel kurul sonrası mevcut başkan Ömer Korkmaz yeniden başkan seçildi.

Konyaspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda yönetim kurulu raporunun ardından gelir gider raporu ve bilançolar okundu. Genel kurulda başkan olarak genel kurul kararı alan Ömer Korkmaz'ın listesi yer aldı. Delegeler, oy birliğiyle Ömer Korkmaz'ın başkanlığındaki yönetim kurulunu yeniden seçti.

Başkan Ömer Korkmaz olağanüstü kongrede yaptığı konuşmada, genel kurula gelerek destek veren herkese teşekkür ederek, "Yönetim kurulu olarak göreve gelir gelmez özveri ile başladık. Yaklaşık 14 aydır yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımız gece gündüz demeden gayret ettik. Görev sürecimizle daima yanımızda olan kıymetli taraftarlarımıza da teşekkürü borç bilirim. Görevimiz sürece kulübümüze ekonomik olarak katkı sağlamak için çalışmalar gerçekleştirdik. Kulübümüzün sürdürülebilir ekonomisi adına geçtiğimiz sezonun sonunda sponsorluk anlaşması imzaladık. Bu kutsal emaneti devir aldığımız günden beri ortak akıl ve ortak çalışma alışkanlığımızdan vazgeçmedik. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz. Gayretimizi, samimiyetimizi herkesin anladığını düşünüyorum. Attığımız her adımı deplasman yollarında vakit geçiren stadyumda son nefesine kadar takımı destekleyen taraftarımızın yüzünü güldürmek için olduğunu ifade ediyorum. Yeni dönemde tekrardan bizi layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizleri mahcup etmeyiz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Kulübümüzün gerçekten sahipsiz olmadığını bugün herkes gösterdi. Burada olan olmayan herkese de çok teşekkür ederim" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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