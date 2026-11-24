Konyaspor, Corendon Alanyaspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Süper Lig'de 13. haftada Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Konyaspor, Murat Kurum Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman salonda ısınmayla başladı, kuvvet çalışmasıyla tamamlandı; ekip yarın 11.30'da çalışacak.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Konyaspor, hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Antrenman, kuvvet çalışması ile tamamlandı. Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı