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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Konyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Antrenman, kuvvet çalışması ile tamamlandı. Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı