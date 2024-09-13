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Konyaspor, Blaz Kramer'ı kadrosuna kattı

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Konyaspor, Slovenyalı forvet oyuncusu Blaz Kramer'ı transfer etti. Yeşil-beyazlılar, Kramer ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Kramer, gollerine yeni takımında devam etmek istediğini belirtti.

Konyaspor, son olarak Legia Varşova takımında forma giyen forvet oyuncusu Blaz Kramer'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Yeşil-beyazlılar, Slovenyalı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Konyaspor, forvet oyuncusu Blaz Kramer ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Blazer, yeşil-beyazlı takımda 99 numaralı formayı terletecek.

Blaz Kramer: "Gollerime yeni takımımda devam etmek istiyorum"

İmza töreninden sonra konuşan Blaz Kramer, "Şunu net olarak ifade edebilirim, Konyaspor'a gelmeyi çok istedim. Daha önce olmadı fakat bugün Konyaspor futbolcusuyum. Konyaspor'un mükemmel bir kulüp olduğunu biliyorum. Bu sezon Varşova takımında iyi başladığımı söyleyebilirim. Gollerime yeni takımımda devam etmek istiyorum. Takım arkadaşlarıma elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Tutkulu bir taraftarımız var. Onları sevindirmemiz gerekiyor" dedi.

Yusuf Küçükbakırcı: "Konyaspor'a gelmek için gerçekten çok caba harcadı"

Futbol Şube Sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı ise, "Transfer döneminin artık son saatlerindeyiz. Başkanımız Ömer Korkmaz ve futbol şube olarak, güçlü bir takım kurmak için çalıştık. Bugün attığımız imza ile transfer sezonunu kapattık. Blaz Kramer'e hoş geldin diyoruz. Yaklaşık 2 ay önce nasip olmamıştı ama şimdi aramıza katıldı. Sağlık kontrolü sabah saatlerinde gerçekleşti. Oynamasına engel bir durum kesinlikle söz konusu değil. Varşova takımında bu sezon tüm kulvarlarda 5 gol 4 asist katkısı yaptı. Konyaspor'a gelmek için gerçekten çok caba harcadı. İnşallah takımımıza güç katacaktır" diye konuştu.

Sampion Celje ekibinde profesyonel olan Slovenyalı futbolcu, Wolfsburg, NK Aluminij, FC Zürich ve son olarak Legia Varşova takımlarında forma giydi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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