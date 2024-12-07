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Konyaspor, Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı

Konyaspor, Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konya'da karşı karşıya gelen Konyaspor ile Antalyaspor, sahadan 1-1'lik skorla ayrılarak 1'er puana razı oldu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İLK YARI KONYASPOR'UN

Konyaspor, 16. dakikada Adil Demirbağ kafa golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı böyle biterken, maç da uzun süre yeşil-beyazlıların üstünlüğü ile devam etti.

ANTALYASPOR'DAN 90. DAKİKADA PENALTI GOLÜ

Antalyaspor, 89. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Sam Larsson, topu filelere göndermeyi başardı. Bu golle durum 1-1'e gelirken kalan kısa sürede gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİPLERİ

Bu sonucun ardından Konyaspor 19, Antalyaspor 18 puana yükseldi. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Rizespor deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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