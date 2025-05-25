Konyaspor, Alanyaspor'a 2-1 Mağlup Oldu

Konyaspor, Alanyaspor'a 2-1 Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 37'nci haftasında Konyaspor, sahasında Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Alanyaspor gollerini Hwang ve Yusuf Özdemir ile bulurken, Konyaspor'un tek golü Umut Nayir'den geldi.

Hasan DÖNMEZ/KONYA,

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

KONYASPOR: Deniz, Adil, Bazoer (Dk.78 Oğulcan Ülgün), Calusic (Dk.71 Yasir Subaşı), Ndao, Melih, Bjorlo (Dk.46 Kramer), Guilherme, Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. Kaan Akyazı), Umut Nayir

ALANYASPOR: Ertuğrul, Fatih, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Vilhena (Dk.74 Makouta), Hwang (Dk.86 Arda Usluoğlu), Cordova (Dk.86 Enes Keskin)

GOLLER: Dk. 52 Umut Nayir ( Konyaspor ) Dk. 38 Hwang, Dk. 39 Yusuf Özdemir (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Umut Nayir, Kramer, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho ( Konyaspor ), Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Richard (Alanyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Oğulcan Ülgün ( Konyaspor )

SÜPER Lig'in 37'nci haftasında Konyaspor, sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

5'inci dakikada Vilhena'nın sol taraftan ceza alanına ortasında Janvier'in gelişine vuruşu yan ağlarda kaldı.

13'üncü dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan kullandığı korner atışında topa gelişine vuran Guilherme'nin şutunu kaleci kornere çeldi.

31'inci dakikada Aliti'nin ceza sahası içerisine ortasında Hwan'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

36'ncı dakikada Cordova'nın ara pasında topla buluşan Richard'ın şutunu kaleci güçlükle uzaklaştırdı.

38'inci dakikada orda alanda topla buluşan Hwang'ın uzaktan şutu ağlarla buluştu: 0-1.

39'uncu dakikada Hwang'ın pasıyla ceza alanına ortasında topla buluşan Yusuf'un şutunda top ağlara gitti: 0-2.

52'nci dakikada orta alanda topla buluşan Umut Nayir topla birlikte ceza alanı ön çizgisine kadar ilerledi. Nayir'in şutu ağlarla buluştu: 1-2.

64'üncü dakikada Richard'ın ara pasıyla ceza alanına giren Cordova'nın şutunu kaleci uzaklaştırdı.

Karşılaşma Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu

Fenerbahçe Avrupa şampiyonu
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Sykes-Picot anlaşması Suriye'yi böldü, bir daha yapmayacağız

ABD'li isim Osmanlıyı bölen gizli anlaşma için günah çıkardı
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi

Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar

Yaşlı adamın gizemli ölümü! Kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Osimhen'den Boniface'e üstü açık otobüste mesaj: Bu kulüp çok büyük

Osimhen'den canlı yayınını izleyen dünyaca ünlü golcüye mesaj
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail protestosuna polis müdahalesi! Görüntüler Emniyet'i harekete geçirdi

Ankara Emniyeti'ni harekete geçiren görüntü! Yerlerde sürüklediler
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler

Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı

Eski başkandan yaylım ateşi: Bıraktığımız projeleri kapattılar
'Cennet Adana'dadır' diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı

"Cennet o ilimizdir" diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor

5 Türk boyuna ev sahipliği yapıyor! Dünyada başka bir örneği yok
Yeni araştırma altının dünyanın çekirdeğinden yüzeye sızdığını ispatladı

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.