Konyaspor, Alanyaspor'a 2-1 Mağlup Oldu
Süper Lig'in 37'nci haftasında Konyaspor, sahasında Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Alanyaspor gollerini Hwang ve Yusuf Özdemir ile bulurken, Konyaspor'un tek golü Umut Nayir'den geldi.
Hasan DÖNMEZ/KONYA,
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
KONYASPOR: Deniz, Adil, Bazoer (Dk.78 Oğulcan Ülgün), Calusic (Dk.71 Yasir Subaşı), Ndao, Melih, Bjorlo (Dk.46 Kramer), Guilherme, Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. Kaan Akyazı), Umut Nayir
ALANYASPOR: Ertuğrul, Fatih, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Vilhena (Dk.74 Makouta), Hwang (Dk.86 Arda Usluoğlu), Cordova (Dk.86 Enes Keskin)
GOLLER: Dk. 52 Umut Nayir ( Konyaspor ) Dk. 38 Hwang, Dk. 39 Yusuf Özdemir (Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Umut Nayir, Kramer, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho ( Konyaspor ), Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Richard (Alanyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 85 Oğulcan Ülgün ( Konyaspor )
SÜPER Lig'in 37'nci haftasında Konyaspor, sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
5'inci dakikada Vilhena'nın sol taraftan ceza alanına ortasında Janvier'in gelişine vuruşu yan ağlarda kaldı.
13'üncü dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan kullandığı korner atışında topa gelişine vuran Guilherme'nin şutunu kaleci kornere çeldi.
31'inci dakikada Aliti'nin ceza sahası içerisine ortasında Hwan'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.
36'ncı dakikada Cordova'nın ara pasında topla buluşan Richard'ın şutunu kaleci güçlükle uzaklaştırdı.
38'inci dakikada orda alanda topla buluşan Hwang'ın uzaktan şutu ağlarla buluştu: 0-1.
39'uncu dakikada Hwang'ın pasıyla ceza alanına ortasında topla buluşan Yusuf'un şutunda top ağlara gitti: 0-2.
52'nci dakikada orta alanda topla buluşan Umut Nayir topla birlikte ceza alanı ön çizgisine kadar ilerledi. Nayir'in şutu ağlarla buluştu: 1-2.
64'üncü dakikada Richard'ın ara pasıyla ceza alanına giren Cordova'nın şutunu kaleci uzaklaştırdı.
Karşılaşma Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.