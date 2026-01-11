Konyaspor'dan Ahmet Çalık paylaşımı
Konyaspor, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı vefatının 4. yıl dönümünde sosyal medya üzerinden andı. Kulüp, paylaştığı video ile futbolcunun anısını yaşatmaya devam ediyor.
Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022 tarihinde otomobiliyle Konya'dan, Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Çalık'ın yaşamını yitirmesi futbol camiasında derin üzüntüyle karşılanırken, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu, 'Ahmet Çalık Sezonu' ilan edilmişti. - KONYA