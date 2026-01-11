Haberler

Konyaspor'dan Ahmet Çalık paylaşımı

Konyaspor'dan Ahmet Çalık paylaşımı
Güncelleme:
Konyaspor, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı vefatının 4. yıl dönümünde sosyal medya üzerinden andı. Kulüp, paylaştığı video ile futbolcunun anısını yaşatmaya devam ediyor.

Konyaspor, Ahmet Çalık'ı vefatının 4. yıl dönümünde sosyal medya hesabında yayımladığı videoyla andı.

Konyaspor Kulübü, 4 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı vefat yıl dönümünde unutmadı. Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından 'Ben sana sevda olurum' notuyla paylaşılan video ile Çalık'ı andı.

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022 tarihinde otomobiliyle Konya'dan, Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Çalık'ın yaşamını yitirmesi futbol camiasında derin üzüntüyle karşılanırken, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu, 'Ahmet Çalık Sezonu' ilan edilmişti. - KONYA

