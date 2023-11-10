Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 12'nci haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini 59 ve 85'inci dakikalarda Onuachu kaydetti. Konyaspor'un ise tek golünü 77'nci dakikada Prip attı.

AVCI'YLA SERİYE DEVAM

Trabzonspor, Alanyaspor maçıyla başlayan ikinci Abdullah Avcı döneminde çıktığı 4'üncü karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı'yla birlikte istikrar yakalayan bordo mavililer, Alanyaspor, Karagümrük, Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarından 3 galibiyet 1 beraberlik elde ederek yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynadığı Fenerbahçe maçı kadrosunda tek değişiklik yaptı. Sarı kart cezası bulunan Eren yerine Larsen'e forma veren Avcı, bu maçta da Visca'ya sol kanatta, Pepe'ye ilk 11'de sağ kanatta görev verdi. Bordo mavililerde ayrıca sakatlıkları bulunan Orsic, Hüseyin ve Umut Bozok kadroda yer almadı.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Takımın sezondaki performansı nedeniyle tribünlerden uzaklaşan taraftarların, Fenerbahçe galibiyeti sonrası maça ilgi göstermesi bekleniyordu. Hafta boyunca Trabzonspor'un yaptığı çağrılara kulak vermeyen taraftarları, takımlarını Papara Park'ta kısmen yalnız bıraktı. Taraftar grupları maraton tribünü doldurup marşlarla takımlarını desteklerken toplamda 22 bin 55 bilet satıldı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK UNUTULMADI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci ölüm yıldönümünde oynanan müsabakada, bordo-mavili taraftarlar Atatürk'ü unutmadı. Tribünlerde Atatürk'ün sözünün yer aldığı pankart ve fotoğrafının bulunduğu afişler yer aldı.

YUSUF EMİR BOLAT SEREMONİDE

Bursa'da uğradığı biber gazlı saldırısının ardından sağlığına kavuşan Yusuf Emir Bolat, Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'ın daveti üzerine Konyaspor maçı için kente geldi. 9 yaşındaki Bolat, maç öncesi başkan Doğan ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çekildikten sonra müsabakada seremoniye çıktı.