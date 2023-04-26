Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı'nda hedef, Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak

Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği(KONYSİAD) kent merkezindeki bir otelde nisan ayı toplantısında Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası finalinde İspanya'nın Club Balonmano Atletico Guardes takımıyla karşılaşacak olan Konyaaltı Belediye spor Kadın Hentbol Takımı'nı ağırladı. İlk maçını 30 Nisan'da deplasmanda, ikinci maçını ise 7 Mayıs'ta Antalya'da oynayacak olan Mavi Kelebekler'de hedef kupayı Türkiye'ye getirmek.

"Bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'le birlikte tam kadro toplantıda yer alan sporcular adına konuşan takım kaptanı Yasemin Şahin, hedeflerinin bir ilki gerçekleştirip, Konyaaltı'nın adını tarihe altın harflerle kazımak olduğunu söyledi. Yaptıkları karşılaşmalarda dünyanın bir çok ülkesinde bunu başardıklarını ifade eden Şahin, "Şimdi sırada İspanya var, orada da arma ve bayrağımızı temsil edeceğiz. 7 Mayıs'ta desteğinizle o kupayı Türkiye'ye ilk defa getiren takım olma gururunu yaşayacağız. Mavi Kelebekler olarak kupayı Semih Esen Başkanımızla hep birlikte 7 Mayıs'ta kaldırırız" dedi.

Ünsal: "Antalya'nın sporda marka olması lazım"

Takım Antrenörü Birol Ünsal, 1997 yılından beri Antalya'da görev yaptığını ve kentte hentbol bilincini oluşturmak için mücadele ettiğini bildirdi. Antalya'nın hentbolün farkında olmadığını dile getiren Ünsal, "Hentbol Avrupa'da önemli bir branştır. Kurumlarımızın imkanlarını birleştirerek, Antalya'da hentbolü bir noktaya taşıdık. Bu kupada iki kez final oynadık. Bu kez yine finale ulaştık. Antalya malasef bazı konularda dünya şehri ama spor alanında değil. Deniz ve güneşin yanında Antalya, Madrid, Rio, Barcelona gibi sporda da marka olması lazım. Tüm branşlarda Antalya'nın olması lazım. Konyaaltı Belediyesi Başkanı Semih Esen'e 3 yıl önce projemizi ilettik. Semih Esen, bize inandı, güvendi. Antalya kupada yine finalde. İspanya bir spor ülkesi oradaki maçı çok iyi oynayarak, 7 Mayıs'ta Antalya'da kupayı kaldırmak istiyoruz"ifadelerine yer verdi.

Esen: "Hayalimiz gerçekleşecek"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Birol Ünsal'ın hentbolde kendisini bir hayale inandırdığının altını çizerek, Süper Lig'de mücadele eden bir takımın haklarını alarak bu işe başladıklarını hatırlattı. İlk sene ligden düşmemeye oynamalarına rağmen ikini sene şampiyonluk yarışı içinde olduklarını dile getiren Esen, "Bu sene çıtayı yükselttik. Bu noktaya geleceğimizi bende tahmin etmiyordum. Avrupa Kupası'ndan zorlu iki finalisti eledik. Şuanda finaldeyiz. Şansımızı oldukça yüksek. Turnuvanın favorilerini elemiş takım olarak finaldeyiz. İnandığımız hayal gerçekleşecek. Bizim takımımızın adı Mavi Kelebek. Mavi Kelebekler masumların bekçisidir. Bizim kızlarımız masumları, Türk kadını temsile ediyor. Eve kapatılmaya, iş hayatından koparılmaya çalışılan, toplumda istediği yere getirilmeyen Türk kadınını temsil ediyoruz. Masum Türk kadını adına Mavi Kelebekler o kupayı getirecek" dedi.

"Rahat kazanalım"

Kadının yeri ne kadar yüksekse, o ülkedekinin de o derece çağdaş olduğuna değinen Esen, "O nedenle kadın hentbolü ve kadın sporu diyoruz. Başarılı huzurlu ve istediğini elde eden toplumdaki kadınlar mutlu çocuklar yetiştirir. Bir çocuğa verilebilecek en güzel şey mutlu bir çocukluktur, bunu o kadınlar sağlar. Mavi Kelebekler, sadece kupa almayacak çağdaş Türkiye imajımızı güçlendirecek. İspanya'dan 9 sayı farkla gelin, burada rahat rahat maçı kazanalım. 10 bin kişilik salonu doldurmak bizde Biz de şöyle arkamıza yaslanıp izleyelim. Hepinize başarılar" ifadelerine yer verdi.

KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan, hentbole yakın bir dernek olduklarının altını çizerek, kulübün yönetim kurulunda iki üyelerinin olduğunu söyledi. Kaplan, "30 Nisan'da 9 sayı ile İspanya'daki maçı kazanıp Antalya'da 7 Mayıs'ta desteğimizle sizlerin yanınızda olacağız. Kupayı hep birlikte kaldıracağız" dedi.

Konuşmaların ardından sporculara plaket verilirken, temsili Avrupa Kupası ise hentbolcüler ve Başkan Esen'in elinde yükseldi.

Toplantıya Başkan Semih Esen'in yanı sıra, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Kösten, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da katıldı. - ANTALYA