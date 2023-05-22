Konyaaltı Belediyespor EHF Kupasını kazandı, hedef Süper Lig şampiyonluğu

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası'nı kazanan Konyaaltı Belediyespor Takımı, Süper Lig'de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile oynayacağı play-off yarı final serisi ikinci maçına odaklandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre EHF kupasını kazanarak bu alanda bir ilke imza atan 'Mavi Kelebekler', yönünü Süper Lig şampiyonluğuna çevirdi.