Konyaaltı, 18. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Konyaaltı, 05-07 Mayıs 2023 tarihlerinde 18.Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nın ilk etabı, 05 - 07 Mayıs 2023 tarihlerinde, Konyaaltı ve Kemer Belediyeleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonaya ilişkin değerlendirmede bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler dikkate alındığında en nitelikli ve en geniş katılımlı şampiyona olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonalarına ilk kez ev sahipliği yapacağız. Şampiyonaya katılacak sporcularımıza, hakem ve görevlilerimize başarılar diliyor, Antalya halkını bu heyecanlı ve keyifli mücadeleleri izlemeye davet ediyorum" dedi.