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Konyaaltı, 18. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Konyaaltı, 18. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Spor Haberleri

Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nın ilk etabı, 05 - 07 Mayıs 2023 tarihlerinde, Konyaaltı ve Kemer Belediyeleri'nin  ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, şampiyonaya ilişkin değerlendirmede bulunarak Antalya halkını mücadeleleri izlemeye davet etti.

Konyaaltı, 05-07 Mayıs 2023 tarihlerinde 18.Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nın ilk etabı, 05 - 07 Mayıs 2023 tarihlerinde, Konyaaltı ve Kemer Belediyeleri'nin  ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonaya ilişkin değerlendirmede bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler dikkate alındığında en nitelikli ve en geniş katılımlı şampiyona olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonalarına ilk kez ev sahipliği yapacağız. Şampiyonaya katılacak sporcularımıza, hakem ve görevlilerimize başarılar diliyor, Antalya halkını bu heyecanlı ve keyifli mücadeleleri izlemeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Spor

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