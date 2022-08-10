Haber : Konya spor haberleri... Arabam.com Konyaspor-Vaduz maçı hazırlıklarını sürdürdü - İlhan Palut - Haberler

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Konya spor haberleri... Arabam.com Konyaspor-Vaduz maçı hazırlıklarını sürdürdü - İlhan Palut

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Konya yerel spor haberine göre Konyaspor tesisleri Oyuncu Ahmet Oğuz'un açıklamaları Teknik direktör İlhan Palut'un açıklamaları KONYA - Arabam.com Konyaspor-Vaduz maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor tesisleri

Oyuncu Ahmet Oğuz'un açıklamaları

Teknik direktör İlhan Palut'un açıklamaları KONYA - Arabam.com Konyaspor-Vaduz maçı hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcu Ahmet Oğuz ve Teknik Direktör İlhan Palut maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

AA / Basir Gülüm - Spor

İlhan Palut Ahmet Oğuz Konyaspor Spor Haberler

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