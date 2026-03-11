Spor camiası AK Parti Konya İl Başkanlığı'nın iftarında buluştu

Konya'da spor camiası ve basın mensupları, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda düzenlenen iftar programında Konya'nın spor camiası ve basın mensupları bir araya geldi. Programda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, "Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni milletin evi olarak nitelendiriyor ve milletin evini de 365 gün milletin hizmetine açıyor. Ülkemizin her bir köşesinden tüm vatandaşlarımız 365 gün boyunca burayı ziyaret ediyor. Biz de AK Parti'mizin kalesi konumunda bulunan Konya'mızın İl Başkanlığı binasını bir nevi milletin evi olarak nitelendirdik ve herkesin ziyaret etmesini arzu ettik. Bu doğrultuda hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, hangi düşünceyi savunursa savunsun tüm hemşehrilerimizi 30 gün boyunca burada misafir ediyoruz" dedi.

"Konyaspor hiçbir zaman yalnız değildir"

Konyaspor - Kasımpaşa maçındaki hakem performansının sorulması üzerine Fatih Özgökçen, "Futbol sonuçta bir oyun. Oyunun kuralı bellidir. Bu kurallara göre oynamak zorundayız. Biz kendi başkanlık yaptığımız dönemde de hatırlayınız malum dönemlerde bazı olumsuz nahoş hadiselere sebebiyet verici olaylar oldu. Bu Kasımpaşa maçında da benim izlediğim kadarıyla objektif olarak baktığımızda özellikle birkaç pozisyonda ciddi hakem hatalarının olduğunu gözlemledik. Sonuçta ben şu anda Konyaspor Kulübü Başkanı değilim ama AK Parti İl Başkanı sıfatıyla şundan bir kere tüm hemşerilerimizin hiçbir şüphesi olmasın; Konya ile ilgili tüm sorunları Allah'ın izniyle çözme gayreti içerisindeyiz. Konyaspor da Konya'mızın en önemli markası, ona karşı olumsuz tavır ve davranışlar içerisine girildiği zaman da tüm her şeyimizle Konyaspor'umuzun arkasında dururuz, sonuna kadar da savunuruz. Bu noktada Konyaspor hiçbir zaman yalnız değildir. Yapılacak her türlü eyleme karşı da gerekli cevabı biz veririz" diye konuştu.

İftar programına, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, antrenörler, sporcular ve basın mensupları katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı