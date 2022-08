Konya haberleri... Konyaaltı, şampiyon sporcularını çiçeklerle karşıladı

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı ile şampiyonluk yaşayan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü oyuncularına antrenman öncesinde çiçek takdim edildi.

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü'nü, Konya'da oynanan İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı forması altında temsil ederek turnuva şampiyonluğu yaşayan dört oyuncu Antalya'ya döndü ve takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da gerçekleşen antrenman öncesinde kulüp yöneticileri, antrenörler ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Yasemin Şahin, Cansu Akalın, Bilgenur Öztürk ve Elif Sıla Aydın'a, Konyaaltı Belediyesi Spor İşleri Müdürü Erkan Kemerden çiçek takdim etti. Turnuvada Kamerun formasıyla yarı final heyecanı yaşayan Isabella Noelle Mben Bediang'a da çiçek takdim edildi. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluğu kazanan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın başarısının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Ay yıldızlı bayrağımızı zirveye taşıyan Milli Takımımızı kutluyorum. Bu başarının kazanılmasında payı olan ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil eden dört oyuncumuzu da ayrıca tebrik ediyorum" dedi.

"İlk hedef süper kupa"

Milli Takım kampından döndükten sonra ilk antrenmanına çıkan sporcular, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü'ne geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Elif Sıla Aydın, yeni sezonu iple çektiğini söyledi.

Milli Takım ile birlikte Konya'da çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Aydın, "Hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaştığımız için çok mutlu ve gururluyum" dedi.

Konyaaltı Belediyespor'un inanılmaz sıcak arkadaşlıkları barındıran bir kulüp olduğunu belirten Yasemin Şahin ise, "Dört kupayı hedefleyen bir kulüpte olduğum için çok mutluyum. Milli Takım kampında dört kelebek olarak buradaki ortamımızı da çok yad ettik. Orası da çok keyifli bir ortamdı ve o sıcak ortam başarıyı getirdi, maçları kazandık, şampiyon olduk. Burada da inşallah Süper Kupa ile başlayıp büyük başarılar kazanırız diye düşünüyorum" dedi.

"Takımın durumu çok iyi"

Üç gün iznin ardından, Milli Takım'dan dönen oyuncularla birlikte takımın yeniden bir araya geldiğini söyleyen Antrenör Birol Ünsal ise, "Takımımızın durumu şu an iyi görünüyor. İyice dinlenmişler, mutlular. Ligi iyi bilen, kaliteli, elit sporcularımız var. Bize de çok yardımcı oluyorlar. Şu an için her şey yolunda" dedi. - ANTALYA