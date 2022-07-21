Konya haberi | UEFA Konferans Ligi: BATE Borisov: 0 - Konyaspor: 3 (Maç sonucu) Konya gündem haberi... UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov ile karşılaştı. UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov ile karşılaştı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Konya'da oynanan mücadele Konyaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 49. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin arka direğe gönderdiği topta Michalak'ın sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 58. dakikada savunma arkasına sarkan Michalak derin bir pasla topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Michalak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-2 73. dakikada Filipovic'in ara pasıyla ceza sahasında sırtı dönük topla buluşan Milic'in şutunda top üstten dışarı çıktı. 90+5. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Muric'in ayak içiyle yaptığı şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3 Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Gustavo Fernandes Correia xx, Pedro Ribeiro xx, Paulo Bras xx BATE Borisov: Kudravets xx, Nechaev xx (Shumanskiy dk. 81 ?), Filipovic xx, Bordachev xx, Bessmertny xx, Dragun xx, Bocherov xx, Malkevich xx, Vasilevich x (Oreshkevich dk. 54 xx), Milic xx, Gromyko x (Sharkovskiy dk. 70 xx) Yedekler: Scherbitski, Dergachev, Bane, Dostanic, Sazontchik, Sotnikov, Zhulpa, Martynov, Frantsuzov Teknik Direktör: Aleksandr Mikhaylov Konyaspor: Sehic xx, Ahmet xx, Uğurcan x, Calvo xxx, Guilherme xx, Hadziahmetovic xx, Soner xx (Pavicic dk. 86 ?), Michalak xx (Amilton dk. 69 x), Çekiçi xx (Adil dk. 46), Bytyqi xx (Muric dk. 78 ?), Cikalleshi xx (Muhammet dk. 69 x) Yedekler: Erhan, Yasir, Rahmanovic, Kahraman, Mehmet, Adem, Cebrail Teknik Direktör: İlhan Palut Goller: Bytyqi (dk. 39), Michalak (dk. 58), Muric (dk. 90+5) (Konyaspor) Kırmızı kart: Uğurcan (dk. 40) (Konyaspor) Sarı kartlar: Sehic (Konyaspor), Bocherov (BATE Borisov) (Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin - İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Konyaspor Belarus Konya Spor Güncel Haberler

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