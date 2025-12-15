Haberler

Konya'da oynanan maçta kavga: 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Konya'da Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ladikspor ve Akkisespor arasında oynanan hazırlık maçında gerginlik çıktı. Maçın ikinci yarısında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. İddiaya göre, tribünden inen kişiler sporculara saldırdı ve bu anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Akkisespor'dan 4 futbolcu ve 1 kaleci antrenörü olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.

  • Konya'da Ladikspor ile Akkisespor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig maçında tribünden inen kişiler sporculara saldırdı.
  • Saldırı sonucu Akkisespor'dan 4 futbolcu ve 1 kaleci antrenörü olmak üzere 5 kişi yaralandı.
  • Yaralı 5 kişi hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu ve saldırganlar hakkında jandarmaya şikayette bulundu.

Konya'da Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden takımlardan Ladikspor ve Akkisespor, Ladik'deki statta karşı karşıya geldi. Maça yaşanan kavga damga vurdu.

TRİBÜNDEN İNİP SPORCULARA SALDIRDILAR

Maçın ikinci yarısı oynanırken iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından iddiaya göre hiçbir önlemin alınmadığı sahaya, tribünden inen bazı kişiler saha içerisindeki sporculara saldırdı. O anlar anbean olarak cep telefonu kamerasına yansıdı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavga sonucu Akkisespor'dan 4'ü futbolcu, 1'i kaleci antrenörü olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralı 5 kişi, hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduktan sonra saldırganlar hakkında jandarma karakoluna gidip şikayetçi oldu.

Kübra Çolakbüyük
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Tribünden ine kişiler. Nasıl oluyor , güvenlik güçlerine rağmen eylemlerini gerçekleştirip hastanelik edinceye kadar darp edebiliyorlar ..... ne diyeyim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

