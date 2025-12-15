Konya'da oynanan maçta kavga: 5 kişi yaralandı
Konya'da Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ladikspor ve Akkisespor arasında oynanan hazırlık maçında gerginlik çıktı. Maçın ikinci yarısında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. İddiaya göre, tribünden inen kişiler sporculara saldırdı ve bu anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Akkisespor'dan 4 futbolcu ve 1 kaleci antrenörü olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.
Konya'da Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden takımlardan Ladikspor ve Akkisespor, Ladik'deki statta karşı karşıya geldi. Maça yaşanan kavga damga vurdu.
TRİBÜNDEN İNİP SPORCULARA SALDIRDILAR
Maçın ikinci yarısı oynanırken iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından iddiaya göre hiçbir önlemin alınmadığı sahaya, tribünden inen bazı kişiler saha içerisindeki sporculara saldırdı. O anlar anbean olarak cep telefonu kamerasına yansıdı.
5 KİŞİ YARALANDI
Çıkan kavga sonucu Akkisespor'dan 4'ü futbolcu, 1'i kaleci antrenörü olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralı 5 kişi, hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduktan sonra saldırganlar hakkında jandarma karakoluna gidip şikayetçi oldu.