Konya'da Otizmli Bireylerin Katılımıyla SOBE Otizm Spor Oyunları Düzenlendi

Konya'da Otizmli Bireylerin Katılımıyla SOBE Otizm Spor Oyunları Düzenlendi
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Konya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen SOBE Otizm Spor Oyunları, yaklaşık 250 otizmli sporcunun mücadele etmesiyle sona erdi. Oyunlar, topluma güçlü bir mesaj vermek ve otizmli bireylerin özgüvenini artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Konya'da otizmli bireylerin katılımıyla düzenlenen SOBE Otizm Spor Oyunları, son gün müsabakalarıyla tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve SOBE Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen oyunlarda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 250 otizmli sporcu, farklı yaş ve yetenek gruplarında mücadele etti.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda masa tenisi, Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzme, Konya Atletizm Kompleksi'nde ise atletizm müsabakaları yapıldı.

Aileler ile gönüllülerin yoğun ilgi gösterdiği oyunlarda dereceye giren sporculara, madalyaları protokol üyelerince verildi.

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, törende yaptığı konuşmada, Otizm Spor Oyunları'nın yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda topluma verilmiş güçlü bir mesaj olduğunu söyledi.

Oyunların sadece adil bir rekabet ortamı sunmakla kalmadığını aktaran Ak, "Özgüveni, katılımı ve yaşamla kurulan bağı da güçlendiriyor. Otizmli bireyler artık

sadece izleyen değil, oyunun merkezinde yer alan güçlü aktörlerdir." dedi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
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