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Konyalı vatandaşlar milli maç heyecanını dev ekranda yaşadı

Konyalı vatandaşlar milli maç heyecanını dev ekranda yaşadı
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Konya’da yüzlerce vatandaş, Tarihi Bedesten Çarşısı’nda kurulan dev ekranda A Milli Futbol Takımı’nın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası eleme maçını büyük heyecanla takip etti. 2-0 mağlubiyete rağmen milli takıma son düdüğe kadar destek verildi.

Konya'da yüzlerce vatandaş, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı karşılaşmayı dev ekrandan takip etti.

Tarihi Bedesten Çarşısı'nda bulunan Kapu Camii önüne kurulan dev ekran, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı mücadelede futbolseverleri bir araya getirdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla alana gelen yüzlerce Konyalı, karşılaşmayı büyük heyecanla takip etti. 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu mücadelesinde A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya karşısında 2-0 mağlup olmasına rağmen vatandaşlar milli takımı son düdüğe kadar destekledi.

Vatandaşlar, milli maç heyecanını evlerinde tek başına yaşamak yerine toplu bir şekilde takip etmenin atmosferi daha da güzelleştirdiğini ifade etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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