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Kocasinan Şimşekspor U15 Kayseri Şampiyonu Oldu

Kocasinan Şimşekspor U15 Kayseri Şampiyonu Oldu
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Kayseri U15 Ligi Play-Off ilk maçında Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Atletikspor'u 3-0 yenerek Kayseri şampiyonu oldu. Goller Eyüp Efe Ayırtır (11', 19') ve Muhammed Bekir Arslan'dan (45') geldi.

Kayseri U15 Ligi Play-Off ilk maçında Kocasinan Şimşekspor, rakibi Kayseri Atletikspor'u 3-0 yenerek Kayseri şampiyonu oldu.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Berkecan Kalkan, Hamza Yıldız, Osman Durmuş

Kocasinan Şimşekspor U-15: M. Efe Yeşil, Esat Gider, Taha Yasin Şimşek, Efe Tanyolu, Taha Mert Canbaz, S. Arda Çiftçi (Umut dk. 60), Abdi Eren Toker (Kerem dk. 60), Eyüp Efe Ayırtır (Eren dk. 60), Rıza Emir (Batuhan dk. 40), M. Bekir Arslan (Y. Hamza dk. 52)

Kayseri Atletikspor U-15: Ömer Çetintaş, Ömer Haspolat (Ömer dk. 36), Berkay Işık, Fevzi Kapısız, Adnan Mert A., Yiğit Eren, Miraç Genç (A. Samet dk. 70), Berkay Atasoy, İbrahim Koçak (Emir dk. 70) Furkan Kuzucu (Furkan dk. 55), M. Talha Kaya (Efe dk. 70)

Goller: Eyüp Efe Ayırtır (dk. 11,19), Muhammed Bekir Arslan (dk. 45) (Kocasinan Şimşekspor U-15) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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